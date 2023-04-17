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Сегодня, 18:00

Психолог Екушевская объяснила, почему мозг «саботирует» полезные привычки

Алина Савинова
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Психолог Анастасия Екушевская объяснила, почему иногда бывает сложно взяться за что-то новое.

Как отмечает специалист, человеческий мозг привыкает к определенным поведенческим схемам, а когда человек пытается изменить их, появляется протест.

«Парадоксально, но, чтобы снизить дискомфорт, его необходимо принять как нормальную часть процесса изменений. Стоит позволить себе адаптироваться, сделав перерыв, а также пересмотреть свой подход к формированию привычки и найти более удобный формат. Например, некоторым людям проще достигать каких-то целей в режиме марафонов, поэтому можно устроить для себя «марафон привычек», это поможет превратить процесс в игру, когда у вас есть старт и финал по времени», — приводит «Life.ru» слова Екушевской.

Источник: https://life.ru/p/1572924
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