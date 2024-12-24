Психолог и тренер объяснили, почему появляются проблемы с шеей

Психолог Наталья Керре и инструктор по лечебной физкультуре Анастасия Полохова в беседе с «СЭ» рассказали о самых частых причинах возникновения проблем с шеей. По их словам, старые травмы (в том числе полученные при рождении и усугубившиеся с возрастом), искривление позвоночника, длительное неподвижное сидение за компьютером, письменным столом, рулем машины могут привести к неприятным ощущениям в шее. К менее очевидным причинам они отнесли хронические стрессы, когда человек непроизвольно «вжимает» шею в плечи.

«С одной стороны, вы словно хотите стать меньше, с другой стороны — напрягаете мышцы, словно пытаясь создать мышечный панцирь и отгородиться от атак окружающего мира. Получается замкнутый круг — ваша шея в напряжении, потому что вы испытываете стресс, а из-за напряжения образуется зажим и ухудшается кровоток, что, в свою очередь, усугубляет переживание», — отметили эксперты.

Кроме того, стрессовое состояние может провоцировать работа. Сложные задачи, психологическая нагрузка, сильная усталость, ненормированный график, отсутствие режима сна и отдыха, долгое сидение за компьютером создают благоприятную для переживаний атмосферу.

«В современном мире сложно отказаться от гаджетов, особенно на работе. Но в ваших силах адаптироваться под условия и создать для себя комфортную среду. Также можно использовать техники для снижения мышечного тонуса в шее», — подытожили специалисты.