Психолог Копылова назвала 7 самых грубых женских ошибок, которые могут привести к одиночеству

Психолог Иляна Копылова заявила, что существует несколько причин и неправильных установок, обрекающих женщину на одиночество.

Первой причиной специалист назвала неверные цели.

«Социальные стереотипы, ожидания родителей, долженствование — эти аспекты серьезно влияют на наши мысли и стремления. Прежде чем искать спутника жизни определитесь с жизненными целями: выстройте собственную систему ценностей, которая станет вашей опорой и позволит обозначить личные границы», — приводит «Life.ru» слова Копыловой.

Также к причинам, влияющим на то, как складывается личная жизнь женщины, относятся неправильные приоритеты, ограничивающие убеждения, излишняя открытость, инфантильность, погоня за недостижимым идеалом и неприступность.

«Мужчины живут с не меньшим количеством страхов, и порой подойти к неприступной девушке для них слишком рискованно», — добавила психолог.