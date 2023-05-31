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Психолог Копылова рассказала, как распознать нарцисса в ребенке

Алина Савинова
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Психолог Иляна Копылова перечислила факторы развития нарциссизма у детей.

Среди факторов НРЛ она выделила раннюю оценку действий ребенка, излишнее восхищение малыми заслугами, дефицит любви, холодность родителя, а также наследственность.

«Внутренняя пустота толкает человека проявлять злость и агрессию. Объектом выплеска негативных эмоций становятся близкие или зависимые люди (жена, подчиненные)», — приводит «Life.ru» слова Копыловой.

Специалист отметила, что родителям важно понимать, что творится с их ребенком и как с ним общаться.

«Нельзя молчать. Возьмите в привычку проговаривать ощущения, которые вы замечаете у ребенка: «Хочешь побыть один?», «Ты устал?», «Тебе хочется уйти?». Не стоит манипулировать его решениями. Хвалите за очевидные достижения. Чаще говорите о своей любви и проявляйте заинтересованность его увлечениями. Нарциссичная рана должна быть чем-то заполнена», — добавила психолог.

К признакам НРЛ, по словам Копыловой, относятся потребность в положительной оценке, мечты о безграничной власти, недостаток эмпатии, уважения, вера в свою привилегированность, а также зависть к чужим достижениям.

Источник: https://life.ru/p/1583052
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