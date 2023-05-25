Психолог Коржаева считает, что серебряная медаль может стать большим испытанием, чем золотая

Клинический психолог Ирина Коржаева считает, что отказаться от «медальной» системы в школах было правильным решением.

«Такие дети редко становятся счастливыми и успешными во взрослой жизни, так как гонка за достижениями, возложенная ответственность за родительское счастье делают из ребенка «достигатора». Хорошо, если запал не иссякнет сразу после школы и молодой человек будет стремиться к чему-то «дальше-больше-лучше», пока не произойдет личностного выгорания. Кроме того, у таких детей перманентный страх неудачи. Даже малейшая оплошность приводит к эмоциональной катастрофе вплоть до панических атак», — приводит «Life.ru» слова Коржаевой.

По словам психолога, у серебряных медалистов часто складывается комплекс, связанный с боязнью навсегда остаться на вторых ролях.

«Важно обеспечить награду смыслом, который будет важен и понятен ребенку. Чтобы обезопасить детскую психику от необходимости исполнить мечты и надежды родителей. Такой подход позволит не только сохранить личность, но и ее раскрыть», — добавила специалист.