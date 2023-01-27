Психолог Ланская назвала шесть грубых ошибок в воспитании подростка

Семейный психолог Лана Ланская рассказала, какие ошибки в воспитании подростков допускают родители и как их исправить.

«Воспитание подростка — непростая задача. В 12-14 лет начинается активное проявление самовыражения, формируется личность. В пубертатном возрасте мальчики и девочки совершают необдуманные поступки и проступки. Однако не следует путать ответственность с наказанием. Что бы ни совершил ребенок, он должен чувствовать любовь и заботу родителей. Также важно помнить: дочь или сын должны быть самостоятельными и учиться на ошибках. Свобода — это не полное отсутствие запретов, а ряд неких ограничений. Каждая семья определяет их самостоятельно.

Нередко родители имеют противоположные взгляды на воспитание. Это приводит к неблагоприятным последствиям. Взрослые должны придерживаться одной позиции, даже если за «закрытой» дверью им пришлось долго спорить, дабы прийти к консенсусу.

В пубертатном возрасте подростку важно заявить о себе. Для самовыражения часто выбираются кричащие методы. С одной стороны, нельзя игнорировать акт самовыражения, но и превращать его в серьезную проблему также не стоит, поскольку утратить доверие чада легко. Важно к школьнику относиться как к взрослому. Подросток должен чувствовать себя с вами на равных. Уважайте любую точку зрения чада, даже если она вам не по душе. Если вы с чем-то не согласны, попытайтесь донести свою точку зрения. Но делайте это спокойно, без криков», — приводит «Life.ru» слова Ланской.

Также психолог отметила, что мысли о том, каким вырастет ребенок и кем станет, могут негативно отразиться на развитии и формировании личности. По ее словам, если дочь или сын в пубертатном возрасте имеет неопрятный вид или не желает навести порядок в комнате, это не значит, что в будущем ребенок станет бездельником и лодырем.