Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 20:30

Психолог Мороз рассказала, какие фразы учителей могут сломать ребенку жизнь

Алина Савинова
Telegram Дзен

Клинический психолог Арина Мороз рассказала, какие фразы учителей могут травмировать ребенка.

Специалист отметила, что в практической деятельности психолога достаточно часто встречается ситуация, когда у ребенка все получается, но он боится выделиться из толпы, показать свои умения и таланты.

«В итоге находим причину: в школе учитель в свое время некорректно отнесся к этому ребенку, указав на его внешние данные и умственные способности. «Тебе не надо выступать, ты посмотри на себя, на что ты похож/а!», «С такими знаниями и интеллектом тебе лучше вообще молчать!». Учителя часто используют шаблонные высказывания, не имея злых намерений. Слова учителя ранили ребенка. Ему внушили то, что он не должен выделяться, должен помалкивать и то, что он не обладает ни внешними, ни интеллектуальными данными», — приводит «Life.ru» слова Мороз.

Также, по ее словам, родители обращаются и с противоположной проблемой: когда хороший ребенок становится невыносимым и перестает учиться.

«Беседуем с ребенком и находим причину: «А зачем мне что-то делать, если я все равно плохой!» Что бы этот мальчик ни делал, его ругали учителя в школе: «Садись, двойка!», «Это ты виноват!», 2У тебя не получится решить эту задачу!». В итоге у мальчика сформировалось клеймо неудачника и двоечника. И если эту ситуацию не разрешить, то это клеймо будет мешать во взрослой жизни. Например, в карьере или построении отношений с кем-либо», — добавила психолог.

 

Источник: https://life.ru/p/1572745
0
Читайте также
Стая собак насмерть загрызла ребенка в Оренбурге
Тупик рака: ученые описали способы предотвращения развития метастазов
Валютные инновации: какие страны начали избавляться от доллара
Радоница и Антипасха: что можно и нельзя делать, когда поминать усопших
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Будет ли в финале скучный хоккей?
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Какую зарплату просит Ткачев у «Авангарда»
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Камила Валиева: итоги сезона
Новые правила КХЛ. День с Алексеем Шевченко
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Лада» снова в КХЛ: бюджет и будущее клуба
Алексей Морозов: потолок зарплат, реформы, перекрестный плей-офф
Александр Крылов: судейство, перекрестный плей-офф
Игорь Есмантович: будущее Федорова, отъезд хоккеистов
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
Малкин остался без плей-офф
«Калгари» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
Квартальнов возвращается в КХЛ
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетолог назвала продукты, которые помогают сжигать жир без тренировок