Психолог Мороз рассказала, какие фразы учителей могут сломать ребенку жизнь

Клинический психолог Арина Мороз рассказала, какие фразы учителей могут травмировать ребенка.

Специалист отметила, что в практической деятельности психолога достаточно часто встречается ситуация, когда у ребенка все получается, но он боится выделиться из толпы, показать свои умения и таланты.

«В итоге находим причину: в школе учитель в свое время некорректно отнесся к этому ребенку, указав на его внешние данные и умственные способности. «Тебе не надо выступать, ты посмотри на себя, на что ты похож/а!», «С такими знаниями и интеллектом тебе лучше вообще молчать!». Учителя часто используют шаблонные высказывания, не имея злых намерений. Слова учителя ранили ребенка. Ему внушили то, что он не должен выделяться, должен помалкивать и то, что он не обладает ни внешними, ни интеллектуальными данными», — приводит «Life.ru» слова Мороз.

Также, по ее словам, родители обращаются и с противоположной проблемой: когда хороший ребенок становится невыносимым и перестает учиться.

«Беседуем с ребенком и находим причину: «А зачем мне что-то делать, если я все равно плохой!» Что бы этот мальчик ни делал, его ругали учителя в школе: «Садись, двойка!», «Это ты виноват!», 2У тебя не получится решить эту задачу!». В итоге у мальчика сформировалось клеймо неудачника и двоечника. И если эту ситуацию не разрешить, то это клеймо будет мешать во взрослой жизни. Например, в карьере или построении отношений с кем-либо», — добавила психолог.