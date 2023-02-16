Психолог назвала 3 книги, которые помогут понять своего ребенка

Практикующий бизнес-психолог и мама четверых детей Юлия Керецман эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что зачастую вместе с родительством приходит чувство растерянности и непонимания, как общаться со своим ребенком. «В процессе воспитания мы сталкиваемся с непростыми ситуациями, из-за которых в отношениях с детьми образуется пропасть. Чтобы с годами она не увеличивалась, важно понять своего ребенка и отыскать к нему правильный подход», — подчеркнула эксперт и предоставила подборку книг, которые помогут найти решение в этой ситуации.

ТОП-3 открывает «Самая важная книга для родителей» Юлии Гиппенрейтер. Автор подробно разъясняет, какие воспитательные нормы стали частью нашей культуры, почему некоторые из них потеряли свою эффективность, и как сегодня родителям грамотно выстроить отношения не только с малышами, но и с детьми в сложном подростковом возрасте. «Книга содержит отсылки к научным трудам великих ученых, детские воспоминания известных писателей и пошаговые инструкции, которые подскажут, как научиться выстраивать теплые и доверительные отношения со своими детьми. Несмотря на широкий объем полезной информации, книга написана простым и доступным языком», — рассказала Юлия Керецман.

Еще одна полезная, по мнению эксперта, книга — «Как говорить, чтобы дети слушали, как слушать, чтобы дети говорили» Элейн Мазлиш и Адель Фабер. Юлия Керецман назвала ее кладезью полезной и эффективной информации для мам и пап, чувствующих себя бессильными из-за неумения «достучаться» до своего ребенка. «Часто в подобных ситуациях мы пытаемся повлиять на детей при помощи упреков, обид и наказаний. Но эффективны ли и безобидны такие методы? Однозначно нет. Нередко настоящая проблема кроется в поведении самих родителей, в их неумении донести свои чувства и мысли», — пояснила специалист. Книга написана понятным языком, местами с ноткой юмора и полным отсутствием нудной избитой теории. «Здесь вы найдете массу жизненных примеров и исключительно проверенные практические рекомендации и упражнения, благодаря которым в ваших с ребенком отношениях наступит долгожданное взаимопонимание», — заверила Юлия Керецман.

Завершает подборку еще одна книга Юлии Гиппенрейтер под названием «Общаться с ребенком. Как?». «Если вы устали от капризов и бесконечных попыток выстроить гармоничные взаимоотношения с чадом, эта книга для вас! — обнадежила психолог. — Благодаря ей вы поймете, что именно делаете не так, обратите внимание на свое поведение и воспитательные методы, а также оцените их эффективность на примерах других семей». Практические советы и приемы, приведенные автором, помогут наладить общение с детьми с позиции безусловной родительской любви и доброжелательности. «Прочитав и впитав в себя информацию, представленную автором, вы научитесь избегать конфликтов в семье, видеть мир глазами своего ребенка и понимать его настоящие желания», — заключила Юлия Керецман.

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