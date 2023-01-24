Психолог назвала 5 понятных шагов к эффективной медитации

Бизнес-психолог Юлия Керецман в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, почему у многих людей не получается ощутить эффект от медитаций. «Наш разум устроен так: мы формируем мнение по поводу вещей, о которых ничего не знаем. Насколько правдиво такое мнение? Чаще всего подкрепить его нечем. Часто встречаю тех, кто раньше верил в медитации, пробовал, но желаемого эффекта не получал. Самая большая ошибка в таких попытках — торопиться и делать все без подготовки, просто по ролику из интернета», — пояснила специалист и отметила, что преимущественно люди отказываются от медитаций по причине предрассудков «я не верю, что медитации работают» или «я пробовал — у меня не получилось».

Юлия Керецман назвала 5 шагов, которые помогут расслабиться, сконцентрироваться на внутренних ощущениях и погрузиться в настоящую медитацию, ведь главные ее элементы именно расслабление и концентрация.

Для начала выберите правильное время, это должно быть самое тихое время суток — утро. «Чтобы не засыпать, медитацию нужно начинать после душа и до завтрака. Вечер — также спокойное время, но после рабочего дня сил на медитацию может просто не хватить», — объяснила психолог. Далее следует определиться с местом — зачастую отсутствие «идеального» места становится причиной не медитировать. Локация должна быть комфортной для вас — это главный показатель.

Теперь выберите удобную для себя позу. «Поза «Лотоса» — самая подходящая, но если Вам в ней неудобно, просто сядьте на стул, обязательно выпрямив спину, колени поставив под прямым углом, руки на коленях. Самое важное и самое сложное — не двигаться», — предупредила Юлия Керецман.

Следующий важный момент — дыхание. Держите спину прямо, грудную клетку свободно — ничего не должно мешать дыханию. Дышите спокойно, размеренно, в своем нормальном темпе. Не старайтесь задерживать дыхание, если у вас нет рабочей дыхательной практики, порекомендовала специалист.

Последний, но не по важности пункт — сконцентрируйтесь на объекте медитации. «Это может быть физический образ или даже голос. Расслабьтесь, закройте глаза и представьте его. Медитация — это способ успокоить разум и сконцентрироваться на чем-то действительно важном. В нашем турбулентном мире нет ничего важнее минут спокойствия», — резюмировала Юлия Керецман.