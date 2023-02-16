Психолог назвала 8 мужских привычек, которые чаще всего раздражают женщин

Практикующий бизнес-психолог Юлия Керецман рассказала, что порой безобидное, на первый взгляд, поведение может вызывать раздражение у партнера и впоследствии разрушить даже самые прочные отношения. «Говорят, что милые бранятся — только тешатся, что примирение после ссор приятнее, а отношения кажутся слаще. Однако есть привычки, с которыми партнеры не всегда готовы мириться», — предупредила специалист.

По словам Юлии Керецман женщины не терпят в мужчинах скупость, особенно на комплименты, которые с течением времени зачастую вовсе сходят на нет. Прекрасная половина человечества не приемлет забывчивости и очень трепетно относится к совместным ритуалам и традициям, будь то дата начала отношений, первого поцелуя или свадьбы. Привычка многих мужчин наводить вокруг себя бардак и хаос также приводит в неистовство большую часть женщин, равно как и «бытовая инвалидность», то есть полное отсутствие навыков самообслуживания, которое срабатывает при появлении спутницы жизни.

Крайне неприятна для любой женщины сильная эмоциональная зависимость мужчины от мамы. «Никогда не говорите своей женщине, что она готовит не так, как ваша мама, — это конкуренция, в которой ей попросту не победить. Обида, раздражение или даже истерика гарантированы. И после такого высказывания можете быть уверены, что больше она для вас ничего подобного не приготовит», — пояснила Юлия Керецман. Среди прочих раздражающих мужских привычек психолог отметила любование другими девушками, нецензурную брань и желание постоянно поучать, граничащее с непреклонной уверенностью в своей правоте.

«Над отношениями должны работать двое — это бесспорная истина. Но самые главные изменения каждый из нас должен начать с себя. Только так удастся построить гармоничные и здоровые отношения с партнером», — резюмировала Юлия Керецман.

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