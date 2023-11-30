Психолог назвала необычную причину развития депрессии

Регулярные прогулки на свежем воздухе помогают снизить не только риск возникновения инфарктов и инсультов, но и уберечься от депрессии, считает медицинский психолог Ирина Бабкина. Об этом она заявила в эксклюзивном разговоре с «СЭ».

«Такая физическая активность важна для поддержания здоровья, особенно в настоящее время, когда все больше людей работают из дома и ведут малоподвижный образ жизни», — отмечает врач.

По словам эксперта, свежий воздух помогает избавиться от накопленного стресса, насыщает организм кислородом, успокаивает, расслабляет и тонизирует клетки мозга.

«Постарайтесь сделать пешие прогулки частью вашего ежедневного времяпрепровождения. Лучше всего ходить пешком не менее 30 минут. Начните с 2000 шагов, каждый день слегка увеличивайте показатели», — советует доктор.



Как утверждает Ирина Бабкина, ходьба не только поможет снять стресс и поднять настроение, но и улучшит работу сердечно-сосудистой системы, пищеварения. Кроме того, отличным бонусом станет — сброс лишний килограммов, улучшение выносливости и укрепление опорно-двигательного аппарата.