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Сегодня, 06:30

Психолог назвала опасные заболевания, которые провоцирует одиночество

Мария Маковей
Автор
Одинокая женщина сидит на кровати и смотрит в окно
Фото Sorajack/istockphoto.com
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Удивительно, но любителям «побыть одному» нужно задуматься. Ведь одиночество может стать причиной развития множества заболеваний, вплоть до онкологии, считает психолог Наталья Наумова. Об этом она сообщила в интервью NEWS.ru.

По словам эксперта, одиночки чаще других подвержены чувству вины и собственной ненужности. Из-за этой тяжелой эмоции страдает сердечно-сосудистая система, ухудшается работа мозга и появляются психические заболевания.

«У человека развивается целый ряд заболеваний, страдает сердечно-сосудистая система, ухудшается работа мозга, из-за того, что много думает и переживает, происходит напряжение в шейно-плечевом поясе. Человек хуже концентрируется, становится менее внимательным, ухудшается память. Может даже развиться болезнь Альцгеймера», — объяснила психолог.

Кроме того, Наумова отметила, что из-за одиночества человек чаще злоупотребляет вредной пищей и пьет алкоголь. Что по итогу приводит к ожирению, кожным высыпаниям, ухудшению сна и внешнего вида, а также образованию раковых опухолей.

Ранее психолог Юлия Керецман объяснила, что делать, если вы страдаете ожирением и склонны к депрессии.

Польза и вред
Советы и рекомендации
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