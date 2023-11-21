Психолог назвала опасные заболевания, которые провоцирует одиночество

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Удивительно, но любителям «побыть одному» нужно задуматься. Ведь одиночество может стать причиной развития множества заболеваний, вплоть до онкологии, считает психолог Наталья Наумова. Об этом она сообщила в интервью NEWS.ru.
По словам эксперта, одиночки чаще других подвержены чувству вины и собственной ненужности. Из-за этой тяжелой эмоции страдает сердечно-сосудистая система, ухудшается работа мозга и появляются психические заболевания.
«У человека развивается целый ряд заболеваний, страдает сердечно-сосудистая система, ухудшается работа мозга, из-за того, что много думает и переживает, происходит напряжение в шейно-плечевом поясе. Человек хуже концентрируется, становится менее внимательным, ухудшается память. Может даже развиться болезнь Альцгеймера», — объяснила психолог.
Кроме того, Наумова отметила, что из-за одиночества человек чаще злоупотребляет вредной пищей и пьет алкоголь. Что по итогу приводит к ожирению, кожным высыпаниям, ухудшению сна и внешнего вида, а также образованию раковых опухолей.
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