Психолог назвала причины возникновения зависимости от азартных игр

Психолог Марина Гладышева в интервью РИАМО рассказала, что зависимость от азартных игр зачастую сочетается с другими пагубными увлечениями. «По опыту могу сказать, что у многих людей, которые играют, есть обязательно еще какая-нибудь зависимость — курение, алкоголь, даже наркотики. Поэтому здесь есть некая связь. Почему выбирают азартные игры? Всегда есть некая вера в чудо, в какую-то свою удачливость. За ней стоит, естественно, тяга к легким деньгам либо к проживанию состояния самой зависимости. То есть, зависимому человеку все равно, где и что делать, ему важно проживать это состояние. Он как будто понимает, что его все время к этому тянет. Он без этого не может», — пояснила специалист.

Также, по словам Марины Гладышевой, причину зависимости следует искать в самом человеке, условиях его жизни, в наличии или отсутствии близкого, который может остановить. Иногда срабатывает мотивация и некий предел. «Но может быть и крайность, когда человеку нечего терять. Спусковой крючок, когда человек уже проиграл все. Состояние внутри вроде: «Я оказался на дне жизни. Мне терять уже нечего, я могу расслабиться. Уйти не могу, но я уже начинаю играть в минус, потому что мне уже вообще без разницы», — сказала психолог, предположив, что в такой ситуации человек будет всю последующую жизнь разгребать кредиты и долги.

Марина Гладышева отметила, что все зависимости по-разному влияют на человека, но одинаково опасны. Даже избавившись от пагубного пристрастия, человек продолжит искать ему подмену и весь остаток жизни вынужден будет контролировать себя, чтобы вновь не поддаться, резюмировала психолог.