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Сегодня, 06:35

Психолог назвала способы, которые избавят от эмоционального напряжения

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Девушка медитирует.
Фото Freepik/senivpetro
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Психолог Ольга Сычева рассказала о способах, избавиться от эмоционального напряжения. «Напряжение губительно влияет на наше состояние и часто приводит к стрессу, эмоциональному выгоранию и психологическим расстройствам. Ежедневные практики по снижению напряжения займут в день не более 20-60 минут и помогут быть в гармонии с собой», — пояснила специалист.

Стресс — лишь последствие, его причина кроется в постоянном эмоциональном напряжении. При этом эмоциональное напряжение позволяет наилучшим образом выполнить поставленные цели, задачи. Но если пребывать в этом состоянии постоянно, проявится тревожность, мнительность, обеспокоенность, хроническая усталость, апатия, отсутствие интересов и желаний. Чтобы этого не произошло, Ольга Сычева порекомендовала применять следующие практики релаксации: ароматерапию, йогу, медитации, осознанное дыхание. Последний метод заключается в том, чтобы сесть поудобнее (можно в позу «лотоса»), расслабить плечи, закрыть глаза, послушать свое дыхание и успокоиться. После чего дышите грудью на счет четыре: четыре секунды на вдох, четыре — на задержку дыхания, четыре — на выдох. Повторите три раза. Выполнять такое упражнение можно в течение трех-пяти минут. «Помимо расслабления, глубокое дыхание способствует поступлению кислорода в мозг и во все клетки в нужных объемах», — резюмировала психолог.

Ранее мы рассказывали, как медитации влияют на организм.

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