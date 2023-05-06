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Сегодня, 17:30

Психолог объяснил, как избавиться от страха высоты

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Мужчина на огромной высоте.
Фото Freepik/serhiibobyk
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Психолог Евгений Идзиковский в беседе с порталом News.ru рассказал, как можно избавиться от страха высоты или, по-научному — акрофобии. По словам специалиста, нужно это делать постепенно, начиная с подъемов на небольшой холм или балкон первого-второго этажей. Если случился приступ страха, постарайтесь глубоко и ровно дышать. «Когда вы чувствуете страх высоты, ваше дыхание может стать быстрым и поверхностным. Используйте визуализацию. Представьте, что вы находитесь на безопасной и комфортной высоте», — пояснил психолог.

Евгений Идзиковский посоветовал выяснить, что именно вызывает страх высоты — это поможет в преодолении фобии. Чтобы избавиться от акрофобии, потребуется терпение и настойчивость, поскольку это займет некоторое время. Если самостоятельно победить страх не получается, лучше обратиться к специалисту, резюмировал психолог.

Ранее мы рассказывали, как справиться с проявлениями аэрофобии.

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Советы и рекомендации
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