Психолог объяснила, как избавиться от кошмарных снов

В беседе с «СЭ» клинический психолог Елена Ожерельева поделилась некоторыми рекомендациями, которые помогут взрослым снизить вероятность появления кошмаров во сне.

Первое, что стоит сделать, — это установить стабильный распорядок сна. Важно ложиться и вставать в одно и то же время, даже когда возникает желание отдохнуть и нарушить этот режим в выходные.



Стоит также избегать физических нагрузок за 3-4 часа до сна. Вечером лучше сосредоточиться на спокойных видах деятельности, которые помогут настроиться на отдых. Не менее важным является отказ от использования гаджетов за один-два часа до сна, поскольку экранное время может негативно влиять на качество сна.

«Если все рекомендации не помогают и кошмары снятся часто — два (или более) раза в неделю, точно стоит идти к врачу, чтобы найти их причину. Кошмары влияют не только на сон. Как следствие недосыпа — портится настроение в течение дня, снижается активность. Психиатр или психолог помогут разобраться в проблеме и убрать причину, а не следствие», — добавила эксперт.

Кроме того, следует использовать кровать только для сна. Это значит, что в ней не надо есть, читать или просматривать видео. Все эти действия могут создать ассоциацию с бодрствующим состоянием, что затрудняет переход в режим сна.

Также психолог посоветовала обратить внимание на привычки. Употребление алкоголя, никотина и кофеина непосредственно перед сном может стать причиной беспокойных ночей. Вместо этого лучше внедрить релаксационные практики, такие как дыхательная гимнастика, медитация или метод мышечной релаксации Джекобсона, который объединяет активное напряжение и расслабление различных групп мышц.Наконец, нужно проветривать спальню, чтобы создать комфортную атмосферу для сна.

По словам Ожерельевой, соблюдение этих простых рекомендаций поможет улучшить качество вашего сна и снизить вероятность появления тревожных сновидений.