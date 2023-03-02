Психолог объяснила, как отличить плохое настроение от депрессии

Психолог Ольга Нестеренко рассказала «СЭ» о том, что важно отличать просто плохое настроение от депрессии. Первое может возникнуть из-за небольшой неудачи, стресса или накопившейся усталости. «Это не патология, и со временем настроение улучшается», — пояснила специалист.

Депрессия же относится к серьезным психическим расстройствам. Прежние радости и интересы не доставляют удовольствие, по утрам не хочется просыпаться, а усталость и тоска не отпускают. «Эти симптомы могут продолжаться длительное время — от нескольких недель до нескольких месяцев или даже лет. В таком случае необходимо обратиться к специалисту для диагностики и лечения», — порекомендовала Ольга Нестеренко.

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