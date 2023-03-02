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Сегодня, 17:45

Психолог объяснила, как отличить плохое настроение от депрессии

Ольга Стрельникова
Девушка грустит.
Фото Freepik/freepik
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Психолог Ольга Нестеренко рассказала «СЭ» о том, что важно отличать просто плохое настроение от депрессии. Первое может возникнуть из-за небольшой неудачи, стресса или накопившейся усталости. «Это не патология, и со временем настроение улучшается», — пояснила специалист.

Депрессия же относится к серьезным психическим расстройствам. Прежние радости и интересы не доставляют удовольствие, по утрам не хочется просыпаться, а усталость и тоска не отпускают. «Эти симптомы могут продолжаться длительное время — от нескольких недель до нескольких месяцев или даже лет. В таком случае необходимо обратиться к специалисту для диагностики и лечения», — порекомендовала Ольга Нестеренко.

Ранее мы рассказывали о десяти способах победить плохое настроение и хандру.

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