Психолог объяснила, как питомцы помогают снимать стресс

30 ноября во всем мире отмечается самый хвостатый и усатый праздник — День домашних животных. Представить повседневную жизнь без четвероногих друзей уже невозможно. Это настоящие товарищи, которые приносят радость, могут поддержать в трудные минуты и самое удивительное — лечат. Эксклюзивано для «СЭ» медицинский психолог Ирина Бабкина рассказала, как братья наши меньшие помогают бороться со стрессом.

«Взаимодействие с домашними питомцами поднимает уровень гормона окситоцина, который позволяет уменьшить уровень гормона стресса — кортизола. Кроме того, существует даже специальная животная терапия, которая позволяет пациентам легче преодолевать различные заболевания. Например, лечение с участием собак называется канистерапия, кошачья помощь — фелинотепария», — объясняет доктор.

Помимо психологической помощи, благоприятен для здоровья человека и тактильный контакт с животным. Еще 2008 году ученые из Миннесотского университета доказали, что поглаживание кошек снижает уровень артериального давления, говорит эксперт.

Кроме того, прогулки с четвероногим товарищем помогут не только сбросить лишние килограммы, но и стабилизировать состояние нервной системы. Также благодаря прогулкам можно найти новых друзей и единомышленников.