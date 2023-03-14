Психолог объяснила, почему бывает трудно сказать «нет»

Психосоматолог Екатерина Тур рассказала «СЭ», почему сказать «нет» и отстоять свои права бывает так тяжело. По ее словам, это происходит по причине подсознательного страха остаться в одиночестве и потерять уважение людей или обидеть просящего отказом, а также из-за отсутствия или размытости личных границ. Иногда, выполняя бесконечные просьбы и поручения, человек ищет подтверждения своей важности и незаменимости.

Мешает сказать «нет» там, где это нужно, порой и воспитание, ведь важно быть «хорошим» и послушным, ставить желания окружающих выше своих по принципу «сначала думай о других, а потом уже о себе». «Этот багаж человек несет во взрослую жизнь, потому что так его научили в детстве», — пояснила специалист. Екатерина Тур предостерегла от подобного поведения, поскольку невозможность разобраться со всеми своими делами, уделить время отдыху и отстоять личное пространство делает человека несчастным и провоцирует чувство беспомощности.

Как научиться говорить «нет», читайте в полной версии материала в «СЭ».