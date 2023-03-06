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Сегодня, 17:45

Психолог объяснила, почему важно отпускать от себя взрослеющих детей

Ольга Стрельникова
Фото istockphoto.com
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Семейный психолог Мария Шаталова рассказала «СЭ» о том, что ребенок, как в детстве, так и во взрослом возрасте никому ничего не должен: ни своим родителям, ни бабушкам и дедушкам, ни учителям, ни кому-то еще. По мнению специалиста, важно это понять и не бояться отпустить взрослеющее чадо. «Ребенок — это тот, кто приходит к вам, кого вы растите, воспитываете, а потом отпускаете. Очень хорошо, если получается сформировать теплые отношения и, вырастая, ребенок дружит со своими родителями, хочет поддерживать общение. Но важно помнить, что это не обязанность», — пояснила Мария Шаталова. Психолог отметила, что здорово, когда так получается, но и, если выходит иначе — это тоже нормально.

Также Мария Шаталова посоветовала родителям не прибегать к упрекам в недостатке внимания или помощи, а также к манипуляциям на чувстве вины. «Когда кто-то регулярно предъявляет претензии, неосознанно появляется желание избегать общения с этим человеком. Две самые распространенные реакции на критику: защищаться или убежать. Упреки не добавляют любви и доверия отношениям», — предупредила эксперт.

Как сохранить гармоничные отношения в семье, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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