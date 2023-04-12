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Сегодня, 18:00

Психолог перечислила 10 секретных техник, позволяющих пресечь стресс на корню

Алина Савинова
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Психолог Юлия Солис рассказала о том, что поможет снять стресс.

«Когда стресс становится хроническим, он может привести к различным проблемам со здоровьем, таким как артериальная гипертензия, болезни сердца и сосудов, нарушение сна и депрессия. Поэтому важно научиться управлять своим стрессом и находить способы расслабления и снятия напряжения», — приводит «Life.ru» слова Солис.

Как отмечает специалист, умиротворенного состояния поможет достичь медитация. Еще одна медитативная практика, улучшающая физическое и эмоциональное состояние, — глубокое дыхание. По словам Солис, хорошим способом снятия стресса является йога. Кроме того, важно осознанно управлять временем и правильно отдыхать.

Отлично помогают выдохнуть и справиться со стрессом короткие перерывы (паузы) в течение дня. А позитивное мышление позволяет изменить отношение к стрессу, сделав его менее угрожающим и более контролируемым. Также специалист посоветовала составлять рацион питания из полезных продуктов, найти какое-нибудь хобби и больше общаться с людьми, которые понимают и поддерживают.

Источник: https://life.ru/p/1571840
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