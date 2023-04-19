Психолог перечислила 5 признаков, по которым женщину можно уличить в имитации оргазма

Сексолог-психолог Катерина Молния объяснила, почему некоторые женщины регулярно обманывают мужчин, имитируя оргазм. Об этом информирует « Life.ru ».

По словам специалиста, скорее всего, женщина обманывает мужчину, утверждая, что кончила одновременно с ним. Как отмечает специалист, кончить одновременно невозможно на 99%. Кроме того, невовлеченность в процесс и грустное лежание в кровати, вероятно, будет означать то, что все слова об оргазме являются ложью.

Отсутствие сокращения мышц и естественной смазки — еще один повод задуматься о том, что женщина имитирует оргазм. Также Молния говорит, что при оргазме женщина не может управлять лицевыми мышцами, и лицо может непроизвольно исказиться. Однако если партнерша в момент пика наслаждения выглядит как королева красоты, то она симулирует. Предположить, был ли у женщины оргазм на самом деле или нет, можно по ее настроению на следующий день. Если она продолжает ворчать — ответ очевиден, утверждает сексолог.