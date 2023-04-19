Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 17:00

Психолог перечислила 5 признаков, по которым женщину можно уличить в имитации оргазма

Алина Савинова
Telegram Дзен

Сексолог-психолог Катерина Молния объяснила, почему некоторые женщины регулярно обманывают мужчин, имитируя оргазм. Об этом информирует «Life.ru».

По словам специалиста, скорее всего, женщина обманывает мужчину, утверждая, что кончила одновременно с ним. Как отмечает специалист, кончить одновременно невозможно на 99%. Кроме того, невовлеченность в процесс и грустное лежание в кровати, вероятно, будет означать то, что все слова об оргазме являются ложью.

Отсутствие сокращения мышц и естественной смазки — еще один повод задуматься о том, что женщина имитирует оргазм. Также Молния говорит, что при оргазме женщина не может управлять лицевыми мышцами, и лицо может непроизвольно исказиться. Однако если партнерша в момент пика наслаждения выглядит как королева красоты, то она симулирует. Предположить, был ли у женщины оргазм на самом деле или нет, можно по ее настроению на следующий день. Если она продолжает ворчать — ответ очевиден, утверждает сексолог.

Источник: https://life.ru/p/1573294
0
Читайте также
Штурмовые отряды ВС РФ освободили еще три квартала в Артемовске
ГД приняла закон об увеличении налоговых вычетов на образование и лечение
Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления ВСУ в Донбассе
Евросоюз рассмотрит вопрос запрета на импорт украинского зерна
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
«Авангард» может остаться без звезд
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Куда идти Никите Гусеву?
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Анонс Кубка Стэнли, будущее «Вашингтона» и «Питтсбурга»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Ротенберг — тренер сборной
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
Будет ли в финале скучный хоккей?
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Какую зарплату просит Ткачев у «Авангарда»
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Камила Валиева: итоги сезона
Новые правила КХЛ. День с Алексеем Шевченко
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Невролог рассказала, что делать, если ребенок плохо спит