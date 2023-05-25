Психолог Полевчок рассказала о важности сексуального темперамента для сохранения долгих отношений

Семейный психолог, специалист в области сексологии Олеся Полевчок ответила на вопрос о количестве секса в неделю.

«Все люди разные, и сексуальные желания, а точнее, их частота, у них разная. Есть мужчины, которые по своей природе хотят сексуальной близости не чаще одного раза в неделю, а порой и в месяц. А также есть женщины, которые желают сексуального контакта каждый день, а иногда и несколько раз в день», — приводит «Life.ru» слова Полевчок.

По словам специалиста, сексуальный темперамент может быть трех видов: слабый, средний и сильный.

«Примерно 70% населения имеют средний сексуальный темперамент», — говорит психолог.

Полевчок отметила, если у партнеров одинаковый сексуальный темперамент, они найдут гармонию в постели независимо от количества сексуальной близости и на долгие годы сохранят теплые отношения.