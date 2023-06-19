Психолог назвала пять способов быстро сбросить усталость после рабочего дня

Психолог Ольга Свердлык заявила, что стресс после работы могут заглушить танцы и записи в блокноте.

«После трудного рабочего дня по возвращении домой возьмите блокнот и ручку. В течение 15 минут, не отвлекаясь, переложите на бумагу все: свои переживания, негативные эмоции, чувства и ситуации, которые произошли с вами в течение дня. Второй метод, который поможет расслабиться, — танцевальная терапия. Для этого нужно попросту включить музыку, сформулировать намерение потанцевать и освободиться от негатива. В этом случае нужно поставить задачу полностью отпустить себя и сбросить усталость», — приводит слова Свердлык Life.ru.