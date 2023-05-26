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Сегодня, 22:59

Психолог рассказал, как справиться со страхом высоты

Виктория Кравченко
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Психолог Евгений Идзиковский рассказал, чтодля борьбы со страхом высоты важно понять причину его происхождения.

«Не торопитесь вылечиться моментально! Делайте шаг за шагом, начните привыкать к высоте с самого небольшого уровня, на котором вам комфортно. Как почувствуете спокойствие и уверенность, можно взять уровень чуть побольше», — посоветовал психолог.

Чтобы избавиться от него, нужно провести его анали и понять откуда страх появился, осознать свои ощущения.

«Если страх очень вас беспокоит и справиться с ним у вас не получается, необходимо обратиться к профессионалу: психологу, психотерапевту, специалисту по работе с фобиями», — заявил Идзиковский Life.ru

Фобия высоты является одной из самых распространенных.
Источник: https://life.ru/p/1582206
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