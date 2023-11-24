Психолог рассказала, что делать при панической атаке

Сильные эмоции, беспорядочный режим, недосып, стресс и алкоголь могут серьезно повлиять на здоровье. Некоторые из нас начинают испытывать странный и беспричинный приступ тревоги. Что это и как противостоять такому состоянию, эксклюзивно для «СЭ» рассказала медицинский психолог Ирина Бабкина.

По ее словам, почти каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал паническую атаку. Как правило, этот момент надолго отпечатывается в памяти.

«У большинства людей первый случай панической атаки — единственный. Однако примерно у одного из 15-18 человек такое состояние приобретает устойчивую форму и сильно нарушает привычный ритм и качество жизни», — рассказывает эксперт.

Как утверждает врач, паническим атакам больше подвержены женщины, нежели мужчины. Это обусловлено эндокринными, социальными и психологическими различиями между полами.

«К признакам панической атаки относятся тахикардия, учащенный пульс и сердцебиение, потливость, озноб или тремор. Нехватка воздуха, удушье и одышка. Также боль или дискомфорт в левой половине грудной клетки, головокружение, тошнота и предобморочное состояние. Кроме того, если человек потерялся в пространстве, то есть стал воспринимать окружающий мир как нереальный, значит, он тоже в зоне риска. Не забываем и про такие признаки, как волны жара и холода, страх смерти или сумасшествия, боязнь совершить неконтролируемый поступок и парестезия (мурашки по телу)», — объясняет медицинский психолог.

Как отмечает медик, если в течение 10 минут человек ощущает хотя бы четыре из перечисленных признаков, значит, скорее всего, он подвергся панической атаке.

Чтобы остановить приступ, доктор советует в первую очередь сосредоточиться на дыхании: сделать глубокий медленный вдох через нос, считая до четырех, задержать дыхание и медленно выдохнуть через рот, считая до шести.

После необходимо что-нибудь потрогать, понюхать, послушать, рассмотреть цвет, форму, изъяны предмета. Это может быть сумка, вывеска, книга — что угодно. Главное — постараться направить внимание и энергию на этот объект.

«Используйте технику мышечной релаксации. Сначала сильно напрягите, а затем постепенно расслабьте одну мышцу за другой, двигаясь по всему телу с головы до ног», — советует специалист.

Не забывайте, что даже небольшая физическая активность поможет справиться с приступом. Можно, например, поприседать, сделать взмахи руками, попрыгать.

Также Ирина Бабкина предупреждает: во избежание панических атак прежде всего нужно научиться справляться со стрессом, с перенапряжением, а также разобраться в причинах приступа. Если вегетативные кризы повторяются, следует срочно обратиться за консультацией к врачу.