Психолог рассказала, как отучить ребенка от гаджетов

Психолог и мама четверых детей Юлия Керецман в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что в современном мире трудно оградить ребенка от взаимодействия с гаджетами, поэтому необходимо искать золотую середину между их развивающим использованием и психофизическим вредом. «Как бы мы ни хотели видеть причину зависимости наших детей где-то вне дома, практически всегда она внутри. Чаще всего родители вручают ребенку телефон, чтобы появилось время и возможность спокойно заниматься делами или чтобы успокоить его в определенный момент — когда нужно покормить, одеть и прочее», — отметила специалист.

По словам Юлии Керецман, в числе подтвержденных негативных сторон зависимости от гаджетов плохая память, нарушенный эмоциональный фон, проблемы с концентрацией и развитием социальных навыков. Поэтому общение с гаджетами должно быть строго дозированным. «Решение этой проблемы потребует от вас внимания, времени и терпения. Но, как и воспитание в целом, награда стоит усилий», — воодушевила психолог.

Покажите ребенку, что телефон — важный инструмент и пользоваться им нужно правильно. Грубейшая ошибка — запретить и не найти замену. «Запретительная позиция даст лишь краткосрочный эффект, потому что она решает не проблему, а симптомы. Вдобавок ребенок будет чувствовать себя изгоем, приходя в школу без телефона», — пояснила Юлия Керецман.

Учите ребенка работать с информацией. Ему понадобится помощь в обработке того потока, который обрушивается на нас ежедневно. Особенно с тем, что в обществе является табу. «Покажите ребенку мир музыки, рисования, литературы или спорта. Может быть, это именно то, ради чего он взял в руки телефон?» — предположила психолог.

Наиболее важным, как отметила Юлия Керецман, будет развить в ребенке ответственность и дисциплину. Результатом будет здоровый самоконтроль. Для этого необходим личный пример, то есть ваш. «Проанализируйте свое взаимодействие: сколько времени вы проводите вместе, сколько и о чем общаетесь, просит ли ребенок у вас помощи и совета. Скорее всего, он хочет именно вашего общения, а когда не получает, находит его в других местах, в том числе в гаджетах», — резюмировала специалист.