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Сегодня, 21:30

Психолог Таланов рассказал, как вылечить депрессию без таблеток

Алина Савинова
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Психолог Роман Таланов рассказал, можно ли вылечить депрессию без антидепрессантов и других таблеток.

«Для начала нужно определить причину триггера. Это может быть проблема на работе или учебе, в семье или отношениях», — приводит «Life.ru» слова Таланова.

Начать специалист рекомендовал с питания. По его словам, следует ограничить употребление фаст-фуда, жареной пищи, вредных перекусов, мяса и уделить внимание домашней традиционной кухне, блюдам из рыбы. Кроме того, важно уделять особое внимание сну.

«Недосыпы плохо влияют на здоровье — об этом говорили еще Авиценна и Гиппократ в своих трудах. Об этом говорят и современные деятели медицины. Здоровый сон — успех эмоциональной стабильности», — добавил психолог.

Эмоциональное здоровье сохранят умеренные физические нагрузки. Также врач советует смотреть хорошие фильмы, слушать качественную музыку и не отказывать себе в походах от магазинов.

Источник: https://life.ru/p/1589860
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