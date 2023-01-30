Психосоматолог рассказала, можно ли похудеть с помощью медитаций

Врач-психосоматолог Екатерина Тур в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что с помощью медитаций действительно можно управлять пищевым поведением, мотивировать себя к занятиям спортом и, как следствие снижать вес. «Как известно, с расстройствами пищевого поведения необходимо обращаться к психотерапевту или психиатру. Специалист поможет поменять пищевые привычки и нормализовать работу психики. Комплекс терапии могут эффективно дополнить медитации для снижения веса», — пояснила специалист.

По словам Екатерины Тур, регулярные медитации способствуют тому, что человек начинает самостоятельно и безопасно регулировать свое психоэмоциональное состояние. Он осознанно выстраивает свое пищевое поведение, ориентируясь на физиологическое чувство голода, а не на психологическое и эмоциональное. Также у человека нормализуется питьевой режим. Медитации снижают риск рецидивов заедания стрессов, еда становится источником энергии, а не «самым лучшим другом, который всегда поддержит», появляется желание и готовность поддерживать здоровье своего тела. «Человек начинает понимать, что в этом теле ему предстоит жить всю свою жизнь, что его нужно любить, беречь и ценить. Поэтому он идет в тренажерный зал, на йогу, танцы, устраивает домашние тренировки. И эта потребность в движении становится осознанной, не в тягость и не для «галочки»», — отметила врач.

Механизм действия медитаций основан на глубоком расслаблении, восстановлении связи между эмоциями и телом, снижении уровня тревоги, стресса и беспокойства. «При регулярной работе происходит снижение тяги к получению дофамина от пищи. Вследствие этого пациента больше не мучает стыд, чувство вины, внутренняя агрессия по причине переедания. Снижается выработка кортизола, а чем ниже уровень стресса, тем меньше вероятность переедания», — констатировала Екатерина Тур.