Пульмонолог объяснил, как распознать опасные осложнения при простуде и гриппе

Грипп, ОРВИ и ковид могут привести к тяжелым осложнениям, затрагивающим органы дыхания — бронхи и легкие. Важно вовремя заметить первые признаки ухудшения и обратиться к врачу. Главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РФ по Центральному федеральному округу, профессор Андрей Малявин поделился с KP.RU рекомендациями, как это сделать.

«Если пошла вторая волна интоксикации... То есть вы уже как будто почти выздоровели, температура нормализовалась, а потом вдруг снова начинает лихорадить, ухудшается состояние, усиливается кашель и т. п.», — доктор Малявин.

По словам эксперта, усиление одышки или боли в грудной клетке может указывать на серьезные осложнения. Эти симптомы требуют внимания: при их обнаружении необходимо как можно быстрее пройти обследование.

Особое внимание следует уделить анализу крови, подчеркнул профессор. Важно узнать уровень прокальцитонина — он помогает распознать острый воспалительный процесс. Это позволяет точно определить, нужна ли антибиотикотерапия и какие еще препараты могут потребоваться.