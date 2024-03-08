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Пульмонолог перечислил признаки весенней депрессии
Здоровье

8 марта, 15:30

1 мин.

Пульмонолог перечислил признаки весенней депрессии

Мария Маковей
Автор
Девушка ест торт.
Фото standret/istockphoto.com
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Врач-пульмонолог Павел Бережанский в разговоре с АиФ заявил, что основные признаки весенней депрессии — это апатия, усталость, снижение энергии, нарушение сна и недостаточная концентрация внимания. Еще один признак, считает эксперт, — это изменение вкусовых привычек. Во время весенней депрессии повышается аппетит и тяга к углеводам, а именно к сладостям.

«Чтобы распознать сезонную депрессию, надо обращать внимание на симптомы, которые повторяются циклично. Если тяжесть этих симптомов будет увеличиваться, то человек может оказаться в социальной изоляции, столкнуться с проблемами в семье и на работе. Если такие симптомы сначала появляются, потом проходят, но с каждым циклом становятся тяжелее, то необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить другие заболевания, например, авитаминоз или анемию», — заключил доктор.

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