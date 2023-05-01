Разработчик косметики рассказала, от какой помады нужно отказаться и почему

Косметический химик-разработчик Юлия Дробышева рассказала «СЭ», от какой помады нужно отказаться и почему. «При выборе помады женщины, в основном, ориентируются на то, как будет выглядеть цвет на губах, и как долго она будет держаться. Лишь некоторые обращают внимание на состав косметического средства», — пояснила эксперт. По ее словам, в помаде могут содержаться вредные компоненты, которые сушат кожу, вызывают раздражение, зуд и покраснение. При этом часть помады съедается и попадает в организм.

Юлия Дробышева отметила, что к базовым компонентам губной помады относится твердая основа (жиры, масла, воски), пигменты, шиммер, добавки (витамины и активные вещества), отдушка и антиоксиданты (антиокислители). «Основа — это преимущественно натуральные, растительные воски. Благодаря им помада сохраняет свой вид, не растекается в тюбике, легко ложится и создает на губах пленку, которая предотвращает потерю влаги и увлажняет губы», — пояснила химик-технолог. По ее словам, чаще всего используют пчелиный или карнаубский воск — он практически не вызывает аллергических реакций. Из масел в составе обычно встречаются касторовое, оливковое, кокосовое, также допустим ланолин или вазелин. Все они ухаживают за нежной кожей губ.

Добавки — это тоже полезные компоненты. Среди них часто встречаются витамины А и Е, реже — гиалуроновая кислота. Опасность же, по словам Юлии Дробышевой, может подстерегать среди пигментов, придающих цвет и перламутровый эффект. «Опасный компонент — кармин (Carmine). Он используется при производстве помад красно-розовых тонов и может вызывать аллергические реакции», — предупредила эксперт.

Что касается отдушки, ее задача — скрывать запах сырья. Как правило, это пищевые или специальные отдушки, разрешенные к применению на слизистых. «Все хорошие помады содержат антиоксиданты, которые предотвращают ее окисление и порчу. Поэтому, если запах у помады стал неприятным, «прогоркшим» — смело выбрасывайте, не нужно экономить на здоровье», — заключила Юлия Дробышева.

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