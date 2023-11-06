Реабилитолог рассказал, как снять головную боль без таблеток

Головная боль часто связана с состоянием мышц спины и шеи, об этом в интервью радио Sputnik заявил реабилитолог Владимир Бондаренко.

«Причина головной боли часто кроется в заболеваниях шейного и грудного отделов позвоночника, а также в плохой работе длинных разгибателей шеи — мышц, которые крепятся к затылочной части. У большинства людей, которые испытывают головные боли, спазмируются трапеции, а плечи становятся каменными», — рассказал медицинский работник.

Бондаренко считает, что проблемы с мышцами ведут к нарушению венозного оттока от головы, что может спровоцировать увеличение внутричерепного давления.

«В итоге человек более остро реагирует на стрессы, перемену погоды, начинает недосыпать и мучаться от плохого настроения. Однако чтобы установить точную причину боли, стоит обратиться к врачу», — добавил эксперт.

Прежде всего реабилитолог рекомендует сделать МРТ шейного и грудного отделов и провести исследования сосудов. Также специалист советует не злоупотреблять обезболивающими препаратами, так как избавиться от головной боли можно и без таблеток.

«Эффективный способ — массаж основания черепа. Большими пальцами потихоньку массируйте затылочную часть: от центра в обе стороны, практически до ушей. Также можно поработать с малой грудной мышцей. Где соединяются плечо и ключица, есть ямочка, большинство из нас почувствуют неприятную боль, если туда надавить, эту впадинку тоже можно помассировать», — объяснил Бондаренко.

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