Реабилитолог рассказал, почему болит в правом боку

Боль в правом подреберье может быть связана с патологиями печени и желчного пузыря, считает врач-реабилитолог Николай Мавричев. Об этом пишет «Газета.ru».

«Причин боли достаточно много, однако все они так или иначе связаны с нарушением функции внутренних органов. Поэтому в первую очередь необходимо обратиться за консультацией к специалисту, чтобы проверить желчный пузырь, печень и желудок», — объяснил эксперт.

Кроме того, спровоцировать болевые ощущения в правом боку может стресс.

«Человеческий организм производит 1,5 литра желчи в сутки, которая должна вытекать через желчный пузырь и выбрасываться в тонкий кишечник. Однако на фоне стресса данный процесс нарушается», — рассказал врач.

Также нарушение сброса желчи вызывает неправильное питание — фастфуд, красители, нерегулярные приемы пищи.

«Неправильный образ жизни и подсластители в еде не дают организму нормально вырабатывать ферменты и нарушают обмен веществ. Все органы взаимосвязаны между собой, поэтому если от питания страдает только желудок, со временем боль передается в органы правого бока», — подытожил гастроэнтеролог.