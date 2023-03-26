Репродуктолог назвала три основные причины бесплодия

Врач-репродуктолог клиники NGC Надежда Кораблева назвала три основные причины бесплодия.

По ее словам, распространение этого явления связано с модой на откладывание деторождения на более поздний срок.

«В настоящее время средний возраст рождения первого ребенка у женщин поднялся до 30 лет в США и до 28 лет — в России. Для сравнения: еще в 90-е годы этот возраст составлял 23-25 лет. Конечно, мы не рекомендуем жертвовать карьерой ради семьи, но советуем заранее озаботиться вопросом репродуктивного здоровья: к примеру, принять участие в программе отложенного материнства, то есть заморозить свои яйцеклетки на будущее», — приводит Life.ru слова Кораблевой.

Эксперт отметила, что другими причинами бесплодия являются хламидийная и гонококковая инфекции, а также мужской фактор.