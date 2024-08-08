Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Репродуктолог рассказала, как физические нагрузки влияют на фертильность
Здоровье

Сегодня, 16:25

1 мин.

Репродуктолог рассказала, как физические нагрузки влияют на фертильность

Мария Задорожная
Автор
Пара на пробежке
Фото Kapook2981/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-репродуктолог, гинеколог Ирина Соломахина в беседе с «СЭ» заявила, что регулярные неинтенсивные тренировки способствуют выработке гормонов эстрогена и прогестерона, которые необходимы для нормального функционирования репродуктивной системы.

Также умеренная физическая активность снижает риск выкидыша и бесплодия, увеличивает вероятность рождения ребенка у пациенток, проходящих программы вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе ЭКО, добавила врач.

Кроме того, спорт повышает мужскую фертильность. Так, умеренные тренировки улучшают качество спермы и увеличивают активность сперматозоидов.

Репродуктолог отметила, что чрезмерные занятия спортом способны ухудшить репродуктивную функцию у мужчин и женщин. Поэтому везде важен баланс.

Возраст и&nbsp;репродуктивное здоровье. Репродуктивное здоровье: во сколько лучше рожать и как планировать беременность
Польза и вред
0
Новости холдинга
Смирнов опубликовал первый комментарий военкора Поддубного после ранения
Соболев проводит все время в компьютерной игре. Что происходит в «Спартаке»
Рогов сообщил о возможном покушении на министра обороны Украины Умерова
Алаудинов сообщил о прибытии отряда спецназа «Ахмат» в Курскую область
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже