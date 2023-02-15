Ресторатор Лосикова назвала признаки того, что поход в ресторан закончится отравлением

Ресторатор Нелли Лосикова рассказала, в каких случаях посещение общепита может закончиться отравлением.

«Явное мерило ресторана — гости. Вспомните, вы точно сталкивались с такой ситуацией: рядом расположено несколько заведений, но в одно из них стоит очередь, а соседнее — совершенно пустое. Если пойдете в заведение, где, кроме скучающих официантов, в зале никого нет, рискуете испортить себе день, а то и несколько.

Второе — чистота в зале ресторана. Если команда не способна позаботиться о том, что видит гость, страшно представить, что может быть скрыто от ваших глаз и в каком состоянии находится кухня. Кроме того, запах всегда является неотъемлемой частью вкуса, потому что, за исключением пары экзотических фруктов, обычно то, что вкусно пахнет, и на вкус будет отличным.

Если вы хотите салат из овощей, а вам уже пятый раз настойчиво намекают на хинкали с бараниной, скорее всего, они — то, что необходимо как можно быстрее продать, пока не испортилось» , — приводит «Life.ru» слова Лосиковой.

Также ресторатор рассказала о сценариях развития событий, когда гостю принесли ужасный заказ.

«Вечер не хочется портить недоразумением, вы зовете официанта и просите заменить это блюдо. Есть два сценария развития событий. Первый — благоприятный: официант приносит извинения и заменяет тарелку. Даже негативный отзыв писать не хочется, все ведь ошибаются, правда? Но существует и второй сценарий: вас будут уверять, что это «авторское видение» и вы вообще ничего не понимаете в еде. Лайфхак: никогда не возвращайтесь в это заведение!» — добавила Лосикова.