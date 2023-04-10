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Сегодня, 16:00

Ресторатор рассказал, как убедить ребенка заказать в кафе полезную еду вместо фастфуда

Алина Савинова
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Ресторатор Евгений Нагимов рассказал о том, что стоит заказывать в ресторанах, где нет отдельного детского меню.

«В первую очередь родителям стоит на своем примере показать, что правильное питание может быть не только полезным, но и вкусным. Придя в ресторан, сделайте заказ первыми и избегайте блюд с жирными соусами, приторных десертов и фастфуда. Помните всегда про правило бортпроводников в самолете: «Прежде чем надеть маску на ребенка, наденьте ее на себя», — приводит «Life.ru» слова Нагимова.

По словам эксперта, если после личного примера ребенок все равно не настроен выбирать диетические блюда, то следует предложить ему воды или несладкого ягодного чая, после чего можно приступить к выбору еды для ребенка.

«Не стоит сразу смотреть в сторону скучных гарниров, а лучше тщательнее изучить меню. Предложите белково-овощные сочетания, например теплые салаты с мясом или горячие основные блюда с рыбой или птицей. Главное, чтобы мясные продукты были тщательно приготовлены и имели степень прожарки well done», — добавил специалист.

Также он отметил, что ребенку можно заказать оладьи и котлеты с овощами, супы или брускетту с овощами как альтернативу бутербродам.

Источник: https://life.ru/p/1571349
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