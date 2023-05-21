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Сегодня, 06:30

Результаты опроса показали, что каждая вторая женщина не разбирается в косметике

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Женщина наносит крем на лицо.
Фото Freepik/senivpetro
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В ТГ-канале «Цена красоты» рассказали, что каждая вторая женщина не разбирается в косметических ингредиентах и ориентируется на рекомендации производителей. Такие результаты показало глобальное исследование Vitabiotics Perfectil.

Так, из двух тысяч опрошенных не знают о коферментах (или коэнзимах) — 68%, о вреде свободных радикалов — 43%, о пептидах — 42%, о ретиноле — 36%, о мицеллах и пребиотиках — по 33%. Примерно 41% женщин не может объяснить, что такое и для чего нужна гиалуроновая кислота. Поэтому около 72% респондентов открыто заявили, что им нужны объяснения новых терминов и разработок индустрии красоты.

Ранее мы рассказывали, чем опасен ретинол на солнце, зачем нужна мицеллярная вода и как помогает коже гиалуроновая кислота.

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