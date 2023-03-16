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Сегодня, 17:30

Родителям рассказали, как самостоятельный выбор одежды влияет на жизнь подростка

Алина Савинова
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Детский врач-нейропсихолог Алевтина Кузьмина рассказала, что самостоятельность в выборе одежды учит подростка обеспечивать свой комфорт.

«Самооценка ребенка формируется под влиянием разных факторов, в том числе внешнего вида, одежды. Ребенок в процессе взросления узнает свое тело, начинает понимать его потребности, в том числе потребность в комфорте. И благодаря в том числе одежде и прочим атрибутам внешнего вида ребенок учится обеспечивать свой комфорт, не только физический, но и психологический», — приводит «Life.ru» слова Кузьмины.

Как отмечает специалист, благодаря праву выбора одежды подросток понимает свою природу, а также избавляется от возможности появления ханжества в вопросах внешнего вида разных людей во взрослом возрасте.

Источник: https://life.ru/p/1565311
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