Родителям рассказали, как самостоятельный выбор одежды влияет на жизнь подростка

Детский врач-нейропсихолог Алевтина Кузьмина рассказала, что самостоятельность в выборе одежды учит подростка обеспечивать свой комфорт.

«Самооценка ребенка формируется под влиянием разных факторов, в том числе внешнего вида, одежды. Ребенок в процессе взросления узнает свое тело, начинает понимать его потребности, в том числе потребность в комфорте. И благодаря в том числе одежде и прочим атрибутам внешнего вида ребенок учится обеспечивать свой комфорт, не только физический, но и психологический», — приводит «Life.ru» слова Кузьмины.

Как отмечает специалист, благодаря праву выбора одежды подросток понимает свою природу, а также избавляется от возможности появления ханжества в вопросах внешнего вида разных людей во взрослом возрасте.