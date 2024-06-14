Роспотребнадзор исключил вспышку лихорадки денге в России

В настоящее время в странах Панамериканского региона и Юго-Восточной Азии отмечается подъем заболеваемости лихорадкой тенге, связанный с изменениями климата и увеличением численности комаров Aedes Albopictus. Однако Роспотребнадзор РФ исключает возможность распространения заболевания в стране.

«Специалисты Роспотребнадзора на постоянной основе ведут мониторинг эпидемиологической ситуации не только в РФ, но и в других странах», — говорится в публикации РИА Новости.

В ведомстве отметили, что ежегодно в России регистрируются завозные случаи лихорадки денге из Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Доминиканской Республики. Однако учеными ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны высокоточные тест-системы, которые позволяют обнаружить лихорадку.

Также специалисты рекомендуют туристам при планировании путешествий в страны с тропическим и субтропическим климатом носить одежду, которая закрывает тело, использовать средства индивидуальной защиты от насекомых, в номерах отелей использовать фумигаторы, установить противомоскитные сетки на дверях, над кроватью и на окнах и обязательно хранить запасы питьевой воды в закрытых емкостях.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что комары Aedes Albopictus не обитают на территории России, за исключением отдельных южных территорий, но и те не инфицированы. Заболевание не передается от человека к человеку.