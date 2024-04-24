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Роспотребнадзор обнаружил 61 новый вирус, переносимый комарами и клещами
Здоровье

Сегодня, 13:15

1 мин.

Роспотребнадзор обнаружил 61 новый вирус, переносимый комарами и клещами

Мария Маковей
Автор
Защита от комаров и клещей
Фото Chalabala/istockphoto.com
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Роспотребнадзор обнаружил 47 новых вирусов, переносимых комарами, а также 14 вирусов, которые есть в клещах. Об этом заявила руководитель ведомства Анна Попова на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, пишет ТАСС.

«Изучение вирусного пейзажа в стране, этого никто раньше не делал. На сегодняшний день уже обнаружено 47 новых вирусов в комарах, 14 — в клещах. Мы готовимся к тому, чтобы увидеть все, что может нанести вред», — сказала она.

Также глава Роспотребнадзора заявила, что сейчас проводится работа над формированием национального каталога патогенов. Уже оцифрована вся имеющаяся информация. До конца года в каталог планируется внести до 40 тысяч штаммов.

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