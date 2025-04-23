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Роспотребнадзор обнаружил вызывающий рак бензол в популярных кремах
Здоровье

Сегодня, 16:00

1 мин.

Роспотребнадзор обнаружил вызывающий рак бензол в популярных кремах

Мария Задорожная
Автор
Крем в руках девушки
Фото Olga Demina, iStock
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Роспотребнадзор обнаружил в косметических средствах популярного бренда La Roche-Posay бензол. Это канцерогенное вещество, способное вызвать рак, нашли в средствах линейки Effaclar Duo+M, сообщают РИА Новости.

Помимо этого, Роспотребнадзор провел анализ работы ряда интернет-маркетплейсов и выявил продажу парфюмерной и косметической продукции, содержащей аналогичные опасные вещества. В ведомстве отметили, что направили в прокуратуру Москвы информацию для оценки возможности проведения контрольных проверок.

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