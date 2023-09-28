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Сегодня, 20:15

Роспотребнадзор попросили ограничить продажу сладкой газировки детям

Фото istockphoto.com/RapidEye
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Национальный союз защиты прав потребителей обратился к Роспотребнадзору с просьбой ограничить продажу сладких газированных напитков для детей. Это связано с тем, что большинство производителей в настоящее время в целях экономии начали использовать сахарозаменитель аспартам.

«Споры о возможной канцерогенности аспартама в мировых научных кругах не прекращаются. Международное агентство по изучению рака опубликовало результаты оценки опасности и риска подсластителя аспартама. Согласно этим оценкам, ВОЗ классифицировала аспартам как «возможно канцерогенное вещество» для человека», — говорится в обращении к Роспотребнадзору.

Организация просит проработать механизмы выборочного контроля безалкогольных напитков на содержание консервантов, витаминов, красителей и сахарозаменителей. А также сделать маркировку и прекратить продажи таких напитков несовершеннолетним.

Ранее врач Павлова заявила, что употребление газировок приводит к ожирению.

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