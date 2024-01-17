Роспотребнадзор: участились случаи одновременного заражения двумя вирусами

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В эфире телеканала Россия-1 руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что среди граждан участились случаи одновременного заражения вирусной и бактериальной инфекцией.

«Случаи, когда выявляются и вирусы, и бактерии, — вот это, к сожалению, все чаще и чаще встречается. И все пневмонии, которые тоже имеют место быть, вызваны бактериями», — объяснила эксперт.

При этом глава ведомства отметила, что вирусные пневмонии у пациентов стали регистрироваться реже.

«В большей степени регистрируются бактериальные пневмонии — как инфекция, присоединившаяся к уже состоявшейся вирусной инфекции», — добавила Попова.