Роспотребнадзор заявил, что в России не планируют вводить масочный режим

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В Роспотребнадзоре сообщили, что из-за роста числа заболевших коронавирусом в России пока не планируется вводить масочный режим.
«Масочный режим в данный момент не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период», — приводит слова представителей ведомства РИА «Новости».
Также рекомендуется избегать посещений мест с большим количеством людей, мыть руки с мылом и регулярно использовать дезинфицирующие средства.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что новый вариант коронавируса «Пирола» заразнее предшественников.
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