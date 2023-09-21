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Сегодня, 21:00

Роспотребнадзор заявил, что в России не планируют вводить масочный режим

Фото istockphoto.com/jirkaejc
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В Роспотребнадзоре сообщили, что из-за роста числа заболевших коронавирусом в России пока не планируется вводить масочный режим.

«Масочный режим в данный момент не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период», — приводит слова представителей ведомства РИА «Новости».

Также рекомендуется избегать посещений мест с большим количеством людей, мыть руки с мылом и регулярно использовать дезинфицирующие средства.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что новый вариант коронавируса «Пирола» заразнее предшественников.

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Коронавирус
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В Роспотребнадзоре заявили, что новый вариант коронавируса «Пирола» заразнее предшественников