Россиянам грозит новая пандемия

Глава Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов считает, что выявленный штамм птичьего гриппа H7N9 азиатского происхождения может стать причиной начала новой пандемии. Об этом он заявил в интервью НСН.

«Летальность у человека при птичьем гриппе около 50%. Для сравнения: летальность при эпидемическом гриппе не превышает 0,5%», — подчеркнул эксперт.

По словам Викулова, до сих пор учеными выявляются и другие вирусы гриппа, которые пока не опасны для человека. Однако эти вирусы циркулируют, поэтому сохраняется угроза возникновения новых пандемических штаммов.