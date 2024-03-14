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Россиянам грозит новая пандемия
Здоровье

14 марта, 15:45

1 мин.

Россиянам грозит новая пандемия

Мария Маковей
Автор
Пробирки в руках врача.
Фото RossHelen/istockphoto.com
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Глава Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов считает, что выявленный штамм птичьего гриппа H7N9 азиатского происхождения может стать причиной начала новой пандемии. Об этом он заявил в интервью НСН.

«Летальность у человека при птичьем гриппе около 50%. Для сравнения: летальность при эпидемическом гриппе не превышает 0,5%», — подчеркнул эксперт.

По словам Викулова, до сих пор учеными выявляются и другие вирусы гриппа, которые пока не опасны для человека. Однако эти вирусы циркулируют, поэтому сохраняется угроза возникновения новых пандемических штаммов.

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