Россиянам назвали безопасный срок хранения консервированных продуктов

Председатель «Союза дачников Подмосковья», депутат Госдумы Никита Чаплин назвал безопасный срок хранения домашних консервов-закруток.

«Компоты или варенья, в которых есть косточка, можно употреблять только в первые полгода. Поясню: из косточек выделяется амигдалин, который через полгода может превратиться в яд — синильную кислоту», — приводит «Life.ru» слова Чаплина.

Также он отметил, что растительные консервированные продукты, среди которых квашеная капуста, соленые огурцы, грибы, можно хранить до восьми месяцев, а маринованные с уксусом овощи — около года.

По словам эксперта, важно, чтобы домашняя консервация правильно хранилась. Поэтому все банки необходимо тщательно проверять на герметичность.