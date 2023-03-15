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Сегодня, 21:00

Россиянам назвали безопасный срок хранения консервированных продуктов

Алина Савинова
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Председатель «Союза дачников Подмосковья», депутат Госдумы Никита Чаплин назвал безопасный срок хранения домашних консервов-закруток.

«Компоты или варенья, в которых есть косточка, можно употреблять только в первые полгода. Поясню: из косточек выделяется амигдалин, который через полгода может превратиться в яд — синильную кислоту», — приводит «Life.ru» слова Чаплина.

Также он отметил, что растительные консервированные продукты, среди которых квашеная капуста, соленые огурцы, грибы, можно хранить до восьми месяцев, а маринованные с уксусом овощи — около года.

По словам эксперта, важно, чтобы домашняя консервация правильно хранилась. Поэтому все банки необходимо тщательно проверять на герметичность.

Источник: https://life.ru/p/1565081
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