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Сегодня, 23:00

Россиянам назвали самые калорийные фрукты и ягоды

Алина Савинова
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Врач-диетолог Елена Тихомирова назвала калорийные фрукты и ягоды, которые нельзя диабетикам.

«На первом месте в списке самых калорийных продуктов — банан. В 100 граммах банана содержится 20 граммов углеводов. Вес одного неочищенного банана составляет примерно 200 граммов, следовательно, съев один такой фрукт, вы получите 200 калорий», — приводит «Life.ru» слова Тихомировой.

Также врач порекомендовала диабетикам ограничить потребление винограда, хурмы и авокадо.

«Несмотря на то, что эти перечисленные фрукты обладают высокой калорийностью, при этом они очень полезные для здоровья, поэтому даже если вы сидите на диете, не исключайте их полностью из своего рациона. Главное — знать меру», — добавила она.

Источник: https://life.ru/p/1575786
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