Россиянам объяснили, как смотреть на фейерверки без вреда для глаз

Офтальмолог, микрохирург Светлана Миргородская рассказала, что за фейерверками стоит наблюдать с расстояния не менее 20 метров, а на салют — с расстояния не менее 100 метров.

«У людей, не имеющих патологию зрительного анализатора, могут быть кратковременные «засветы» при просмотре салютов и фейерверков, которые проходят в течение нескольких секунд. Но при врожденной или приобретенной патологии фоторецепторов сетчатки эти «засветы» могут быть более длительными», — приводит «Life.ru» слова Миргородской.

Специалист отметила, что самые частые повреждения от пиротехники — это термохимические ожоги и механические повреждения роговицы и конъюнктивы.